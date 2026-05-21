Петарды взорвались в московской школе во время репетиции выпускного

Петарды взорвались во дворе школы на юге Москвы во время репетиции выпускного вечера.

Как уже сообщал «МК», инцидент произошел на улице Дорожной во дворе школы № 1526. Изначально предполагалось, что для создания звукового эффекта на выпускном вечере будут использованы дымовые шашки. Однако по неизвестной причине вместо них на репетиции были задействованы петарды. Неосторожное обращение с ними привело к ЧП.

Пострадали двое 17-летних подростков, им оказывают помощь врачи. У одного из мальчиков сильно поврежден палец.