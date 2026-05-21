На Урале завели дело после смерти выпавшего из окна ребенка

Уголовное дело заведено из-за смерти годовалого мальчика, выпавшего из окна второго этажа дома в Копейске Челябинской области. Ребенок оперся на москитную сетку, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Следователем следственного отдела по городу Копейску СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, вечером 19 мая текущего года годовалый мальчик, находясь в квартире одного из домов по проспекту Коммунистический города Копейска Челябинской области, забрался на диван, после чего залез на подоконник, где облокотился на москитную сетку, в результате чего выпал из окна второго этажа", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что выпавший из окна ребенок был госпитализирован, но от полученных травм умер. Мать мальчика во время инцидента находилась в другой комнате.