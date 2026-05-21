Кабина лифта с семью людьми упала в здании Минтранспорта Румынии

Кабина лифта с семью людьми упала с восьмого этажа здания Минтранспорта Румынии. Об этом сообщил глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД республики Раед Арафат.

«Как минимум трое пострадавших были госпитализированы для дальнейшего медобследования», - сказал он в эфире телеканала EuroNews.

Отмечается, что настоящее время нет информации о тяжелораненых. Находившиеся в лифте пассажиры были сотрудниками ведомства.

После инцидента все лифты в здании остановили для проверки.