Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой

В Тульской области найдена живой трёхлетняя девочка, поиски которой велись со вчерашнего дня, сообщил Telegram-каналу RT глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов.

Подробности о том, где всё это время находился ребёнок, пока неизвестны.

Ранее источник RT в правоохранительных органах сообщал, что в лесополосе в 2 км от дома пропавшей в посёлке Дубна Тульской области девочки обнаружили её беговел.

Возбуждено уголовное дело по факту пропажи девочки.