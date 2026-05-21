В Самаре начался суд по делу об убийстве экс-мэра Тархова и его супруги

В Самарском областном суде 21 мая стартовал процесс по одному из самых громких дел последних лет - убийству экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, сообщает aif.ru. На скамье подсудимых оказались их внучка Екатерина Тархова и предполагаемая сообщница Таисия Киселева.

Киселева прибыла на заседание, избегая общения с прессой, а затем в зал суда была доставлена и Екатерина Тархова. Ожидается, что процесс будет масштабным: планируется допросить 79 свидетелей, одного эксперта и девять специалистов, а защита одной из обвиняемых ходатайствует о вызове еще восьми свидетелей.

Особый интерес вызывает возможное участие в суде Людмилы Тарховой, дочери погибших и матери Екатерины, отбывающей наказание в колонии, для чего потребуется ее этапирование.

Дело вызвало значительный общественный резонанс с самого начала расследования, когда после исчезновения градоначальника и его супруги следствие пришло к версии двойного убийства.

Как ранее сообщала "РГ", в суд было направлено уголовное дело по обвинению Екатерины Тарховой в жестоком убийстве ее дедушки и бабушки, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Следствие, поддержанное областной прокуратурой, установило, что в период с ноября 2024 по январь 2025 года Тархова совместно с двумя сообщниками совершила отравление пожилых родственников.

Далее, для сокрытия следов преступления, обвиняемая и один из соучастников применили жидкий азот для замораживания тел, после чего расчленили их и избавились от останков, выбросив их в мусорные контейнеры. Преступники также присвоили имущество погибших, включая ценные вещи и одежду, а также похитили дивиденды с банковских счетов, используя поддельные документы. В преступной схеме также участвовала Киселева, которая помогла продать автомобиль одной из жертв. Общая сумма ущерба от хищения и уничтожения имущества оценивается более чем в три миллиона рублей.