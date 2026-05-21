Пострадавшие при обрушении балкона в Севастополе подростки остаются в больнице

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пострадавшие при обрушении балкона в городе подростки остаются в больнице.

«Десять подростков, пострадавших вчера при обрушении балкона в школе №13, остаются в больнице», — указал глава города в MAX.

Он также уточнил, что шестеро ребят находятся в стабильном состоянии — у них травмы средней степени тяжести.

«Ещё одна девушка сама приехала в больницу вчера вечером, она в удовлетворительном состоянии, под наблюдением врачей. Ещё трое — одна девушка и двое парней — в тяжёлом состоянии», — уточнил Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что при обрушении балкона в школе, по предварительным данным, пострадали десять детей.