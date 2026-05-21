Москвич обманул знакомого почти на 100 миллионов под видом инвестиций в бизнес

Житель столицы получил от знакомого 95,5 миллиона рублей, которые обещал инвестировать в бизнес. В итоге москвич «кинул» товарища. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Злоумышленник, ранее знакомый с потерпевшим, обманом завладел его денежными средствами в размере 95,5 миллиона рублей под предлогом инвестирования в бизнес по продаже цифровой и бытовой техники. Однако в дальнейшем злоумышленник не выполнил обещанного и деньги заявителю не вернул, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Полицейские задержали 19-летнего москвича, обманувшего знакомого. В его отношении возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили в СИЗО.

Подобную схему провернула 41-летняя женщина. Она получила от двух москвичей свыше 28,7 миллиона рублей, а взамен пообещала им прибыль от ее якобы успешного бизнес-проекта. Полицейские задержали женщину и возбудили уголовное дело.