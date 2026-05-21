В Пермском крае возбудили дело после взрыва петарды в школе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и хулиганстве по факту происшествия в Чайковском городском округе Пермского края, где трое школьников получили ожоги при взрыве пиротехники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следователем следственного отдела по Чайковскому СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования трех учащихся школы в результате неосторожного обращения с устройством, предназначенным для подачи световых и шумовых сигналов ("сигнал охотника"), по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 12-летний учащийся одной из школ в Чайковском принес в класс пиротехническое устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов ("сигнал охотника"), которое нашел на улице. В результате поджога пиротехники пострадали трое детей. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.