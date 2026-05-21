Вскрытие дороги и подтопленные участки: что известно о паводке в Бурятии

Паводок накрыл Бурятию — из-за обильных осадков уровень воды в реках превысил критические значения. Рассказываем, что известно о стихийном бедствии в регионе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС, в населенном пункте Утата Закаменского района подтоплено 13 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет. В Тункинском районе в населенном пункте Жемчуг подтоплены четыре участка — угрозы жилым домам нет.

На территории Утаты введен режим повышенной готовности. Местные власти заявили, что вследствие выпадения обильных осадков произошел выход воды на пойму реки Оронгодой. Вода подошла к местному ДК, детскому саду, зданию сельской администрации и фельдшерско-акушерскому пункту.

«Затоплены территории, прилегающие к домовладениям. Существует угроза подтопления социально-значимых объектов», — заявили местные власти.

Как сообщает arigus.tv, для пропуска воды администрация собирается вскрыть участок дороги «Утата — Далахай». Это позволит пропустить поток воды через проезжую часть, однако сельское поселение «Далахайское» примерно на полтора часа останется без автомобильного соединения. На период действия пaвoдкa для населения создали запас еды и медикаментов.