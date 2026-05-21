В Бугульме нашли тело полицейского, рядом был табельный пистолет

В здании линейного отдела МВД на станции Бугульма обнаружили тело сотрудника полиции — мужчина получил смертельное огнестрельное ранение. Рядом с ним лежал табельный пистолет, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

Трагедия произошла около двух недель назад — утром 4 мая сотрудника дежурной части нашли без признаков жизни. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), также начата служебная проверка. Правоохранительные органы выясняют все детали происшествия.

Сейчас следователи рассматривают версию суицида, но окончательных выводов пока нет — обстоятельства гибели полицейского продолжают устанавливать. Специалисты изучают все возможные факторы, которые могли привести к трагедии.

Официального комментария от Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу пока не поступало. Детали расследования остаются закрытыми, однако ход проверки находится под контролем вышестоящих органов.

