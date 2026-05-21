Верховный суд разъяснил критерии лидерства в преступной иерархии

Пленум Верховного суда России принял разъяснения о том, как определять лидеров преступной среды, исключив для них возможность условного наказания.

Пленум под председательством главы Верховного суда Игоря Краснова принял разъяснения для судей о привлечении к ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, передает ТАСС.

Эти нормы были введены в Уголовный кодекс в апреле 2019 года и предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.

«Под лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, следует понимать лицо, обладающее авторитетом, лидерством в преступном сообществе (преступной организации) и (или) в иной среде, связанной с преступной деятельностью, а равно использующее свое влияние на организованные группы, их участников или иных лиц, обусловленное его положением в указанной иерархии», – говорится в разъяснении пленума.

О лидерстве также может свидетельствовать наличие связей с экстремистскими или террористическими организациями, а также коррупционные связи.

Занятие высшего положения подтверждается действиями, обусловленными этим статусом. К ним относятся разрешение споров между преступными группами, определение положения других лиц в иерархии, установление правил взаимоотношений и контроль за их соблюдением.

Пленум также указал на недопустимость назначения мягкого наказания для таких лиц. В постановлении подчеркивается, что возможность условного осуждения для криминальных авторитетов полностью исключается.

