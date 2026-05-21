Массажист предлагал клиентам марихуану

Жителя Тульской области, работающего на дому массажистом, арестовали по делу о продаже клиентам марихуаны, которую он предлагал им как средство для расслабления. Кроме того, у него обнаружен самодельный пистолет калибра 5,6 мм, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Задержанный рассказал, что оказывал клиентам услуги массажа на дому. В качестве специфического дополнительного сервиса для посетителей он предлагал для расслабления траву, которую изготавливал из выращенной на приусадебном участке конопли. Пистолет он собрал из подручных средств в своей мастерской", - сообщили в пресс-службе.

В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 223 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, незаконное изготовление оружия), он арестован.

В пресс-службе отметили, что при обыске в частном доме мужчины изъяли 8 кг марихуаны. Проведенная экспертиза найденного пистолета установила, что он является гладкоствольным огнестрельным оружием, полностью пригодным для стрельбы патронами калибра 5,6 мм.