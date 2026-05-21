В Стамбуле 16 звезд кино и шоу-бизнеса задержаны по делам о наркотиках

В Стамбуле 16 звёзд кино и шоу-бизнеса задержаны в рамках операции по борьбе с наркотиками, передаёт телеканал TRT Haber со ссылкой на Главную прокуратуру района Бакыркёй.

Среди задержанных — актриса и модель Серенай Сарыкая, известная по сериалам «Семья», «Прилив», «Шахмаран», «Спасибо, следующий», а также Фейза Дживелек, снявшаяся в сериале «Клюквенный щербет».

Кроме того, под стражу взяты певцы Мабель Матиз и Беркай Шахин.

Они подозреваются в употреблении, хранении и распространении наркотиков.

В середине апреля полицейские задержали в Стамбуле актрису сериала «Зимородок» Алейну Бозок из-за подозрения в употреблении или приобретении наркотиков.