После мощных ливней почти полностью ушло под воду российское село

В селе Утата Закаменского района Бурятии река вышла из берегов после мощных ливней. В результате вода залила придомовые территории, и возникла угроза подтопления социально значимых объектов.

© Московский Комсомолец

Как сообщили в администрации района, вследствие выпадения обильных осадков произошёл выход воды на пойму реки Оронгодой. Территории, прилегающие к домовладениям, затоплены.

Для ликвидации последствий и предупреждения чрезвычайной ситуации созван оперативный штаб. В сельском поселении введён режим повышенной готовности.

Организованы работы по расчистке автомобильной дороги и обеспечению пропуска воды через трассу «Утата — Далахай».

Ранее в России вновь заговорили о возможности введения обязательного страхования жилья граждан от чрезвычайных ситуаций природного характера. Эту тему, которая обсуждается уже много лет, активизировали крупные наводнения на Северном Кавказе и другие стихийные бедствия, произошедшие в стране за последнее время.