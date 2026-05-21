В российском регионе пропала гулявшая возле дома трехлетняя девочка

В поселке Дубна Тульской области пропала трехлетняя девочка. Ее ищут вторые сутки, пишет Shot в Telegram.

По словам местных жителей, ребенок гулял с беговелом возле дома. Когда мать девочки отвлеклась, она исчезла. Девочка была одета в фиолетовую футболку, зеленые штаны и розовые сандалии.

Позже участники поисков обнаружили беговел в низине лесной реки Дубны в нескольких километрах от дома семьи. Жители называют это место Овечьей губой. Теперь акваторию и дно водоема предстоит изучить водолазам.

Ранее из детсада в подмосковном Чехове пропали два пятилетних мальчика. Во время обеденной прогулки они вышли на веранду, пролезли под оградой между трубами и скрылись. Детей искали полицейские и волонтеры. В результате их обнаружили в нескольких километрах от дошкольного учреждения.