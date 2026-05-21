Пенсионер выстрелил в бывшую жену из ружья

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего пенсионера, который выстрелил в свою бывшую жену из ружья. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По предварительным данным, мужчина пришел к бывшей супруге своей бывшей возлюбленной в посёлок Переяславка-2, чтобы поговорить об их недавнем расставании. Во время разговора вспыхнула ссора. Пенсионер вышел из подъезда на улицу, достал ружье и выстрелил картечью в окно квартиры. В этот момент рядом с окном находилась женщина.

Пострадавшую доставили в больницу. Подробности о ее состоянии неизвестны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

