Подросток пойдет под суд после трансляции с места воинской славы России

В Татарстане осудят подростка за осквернение символов воинской славы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 20 октября 2025 года 17-летний подросток со своей 14-летней знакомой в состоянии алкогольного опьянения пришли на территорию площади «Азатлык» к архитектурному объекту, украшенному Георгиевскими лентами. После этого девочка осквернила символ воинской славы, а обвиняемый провел трансляцию происходящего с помощью одного из видеохостингов.

Уголовное дело в отношении подростка направлено в суд для рассмотрения по существу.

Несовершеннолетняя, не достигшая возраста привлечения к уголовной ответственности, поставлена на профилактический учет в органах внутренних дел.

