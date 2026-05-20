Под Армавиром эвакуировали жителей после разлива Кубани

В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города.

В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов.

Подробности рассказал журналист радиостанции Бизнес ФМ в Краснодарском крае Георгий Натадзе:

Георгий Натадзе журналист радиостанции Бизнес ФМ в Краснодарском крае «Подтопления, действительно, есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно в Армавире, и подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах — то есть это Старая станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей эвакуировали в город, в Армавир. В Армавире не ожидается никаких затоплений. Людей расселили где-то в гостиницах в свободные номера, где-то в школах есть временные пункты, ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Из-за осадков произошел аварийный сброс из Невинномысского водохранилища. Что в Ставрополе, что в Краснодарском крае сейчас идут сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и, естественно, наполняется водохранилище, оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Сколько это продлится, пока никто не говорит. Все надеются, что скоро закончится. Есть серьезные проблемы с ливневками, которые не выносят объема ливней. В целом все идет, скажем так, по плану: заранее всех оповестили, людей эвакуируют, немного затопило, но на всякий случай людей решили убрать оттуда».

По словам журналиста, проблему усугубляют слабые ливневки в самом Армавире. Они не выдерживают сильных ливней, в результате целые улицы в городе превращаются в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды.