Россиянин расстрелял бывшую из-за ревности

В Хабаровском крае 34-летний мужчина выстрелил в голову своей 44-летней бывшей возлюбленной из охотничьего ружья. По данным следствия, инцидент произошёл после ссоры с нынешней спутницей в селе Могилёвка, где пара отдыхала. Поводом для конфликта стали прошлые отношения мужчины. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.

По информации издания, после ссоры россиянин взял ружьё, отправился в Переяславку-2, где проживала его бывшая, и, увидев её силуэт в окне, выстрелил.

Пострадавшую госпитализировали, её жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 42-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и угрозах физической расправой в отношении своей супруги.