Роспотребнадзор запросил данные о возможном отравлении туристов в Египте
Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Египта и Ассоциацию туроператоров России после сообщений о массовом отравлении российских туристов.
Об этом ведомство сообщило в своём канале на платформе MAX.
Речь идёт о жалобах отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay, у которых появились симптомы отравления.
«Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что аналогичный запрос был направлен и в АТОР для получения дополнительной информации.
Ещё в июне 2025 года в отеле Albatros Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе десятки российских туристов пожаловались на отравление после употребления пива.