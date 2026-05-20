Роспотребнадзор запросил данные о возможном отравлении туристов в Египте

Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Египта и Ассоциацию туроператоров России после сообщений о массовом отравлении российских туристов.

Об этом ведомство сообщило в своём канале на платформе MAX.

Речь идёт о жалобах отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay, у которых появились симптомы отравления.

«Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что аналогичный запрос был направлен и в АТОР для получения дополнительной информации.

Ещё в июне 2025 года в отеле Albatros Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе десятки российских туристов пожаловались на отравление после употребления пива.