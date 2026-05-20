После обрушения в школе Севастополя завели два дела

Уголовные дела по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц возбуждены в связи с обрушением в школе Севастополя, которая была отремонтирована год назад, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю в рамках расследования уголовных дел по фактам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и халатности должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ) продолжается комплекс неотложных мероприятий на месте происшествия в поселке Кача. Установлено, что между ГКУ "Единая дирекция капитального строительства" и подрядной организацией были заключены контракты по капитальному ремонту здания школы в поселке Кача. В мае 2025 года был подписан акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы по ремонту здания в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта. Вместе с тем сегодня, спустя ровно год после завершения ремонтных работ, произошло обрушение конструкции балкона второго этажа школы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находившиеся на балконе ученики 11-го класса в возрасте 16-17 лет получили различные травмы. Всем им оказывается медицинская помощь.

"Также в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц учреждения и лиц, ответственных за эксплуатацию здания, на предмет халатности, выразившейся в ненадлежащем контроле за состоянием здания образовательного учреждения и его конструктивных элементов, а также в необеспечении безопасности учеников. Следствием допрашивается широкий круг лиц, в том числе несовершеннолетние, их законные представители, работники школы и иные лица, причастные к ремонту объекта; назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы, изучается документация по проведению ремонтных работ", - добавили в ведомстве.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, девять учащихся, шесть юношей и три девушки, пострадали в Севастополе при обрушении балкона на втором этаже школы, куда они вышли сфотографироваться. На месте работают все необходимые оперативные службы. Подросткам оказывается помощь, пострадавших транспортировали в больницу с травмами различной степени тяжести.