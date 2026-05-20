Задержаны судоводитель и владелец перевернувшей на Байкале лодки

В Бурятии задержали судоводителя и владельца перевернувшей лодки на озере Байкал, сообщила пресс-служба СК России.

Им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание небезопасных услуг.

По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, у которого не было соответствующих прав. Во время допроса они признали вину. С ними проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Правоохранители намерены ходатайствовать перед судом об их аресте.

В ведомстве напомнили, что аэролодка перевернулась на Байкале 19 мая. В результате в воде оказались находившиеся на судне без спасательных жилетов 17 человек, при этом вместимость лодки допускала нахождение на борту не более 12 пассажиров. Погибли 5 человек, остальным оказана медпомощь