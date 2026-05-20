Туристка нарвалась на уголовное дело из-за пранка рабочего в селе Дагестана

Туристка из Кисловодска нарвалась на уголовное дело из-за пранка рабочего в селе Дагестана. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что девушка приехала в Дагестан с подругой. После осмотра основных достопримечательностей они остановились в знаменитом селе, где родились борец и олимпийский чемпион 2024 года Ахмед Тажудинов и народная артистка республики Манарша Дибирова.

В один из дней они забрели в антикварную лавку. Местный рабочий прикинулся владельцем магазина и пошутил над девушками — сказал, что туристы могут забрать любую вещь из магазина бесплатно. Так девушка украла антикварный подстаканник за 25 тысяч рублей. На выезде из республики ее задержали из-за заявления владельца лавки. В ее отношении возбудили уголовное дело о краже. Санкция предполагает два года условно и штраф в 80 тысяч рублей.

