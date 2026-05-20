Суд в Москве признал законным заочный арест комика Слепакова*

Московский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции о заочном аресте комика Семена Слепакова*. Мужчина обвиняется в неисполнении обязанностей иноагента.

Об этом в среду, 20 мая, сообщил судья.

— Ранее избранную меру пресечения оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения, — передает решение судьи ТАСС.

По данным следствия, комика дважды штрафовали в течение одного года за нарушение закона об иноагентах. В связи с этим в его отношении возбудили уголовное дело.

В конце апреля Басманный районный суд столицы заочно арестовал Слепакова*. Следственный комитет хотел объвить мужчину в международный розыск, так как он скрывается в Израиле.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.