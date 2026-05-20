Десятки россиян отравились в пятизвездочном отеле в Египте

Массовое отравление произошло в пятизвездочном отеле Xanadu Makadi Bay в Египте. Пострадавшие жалуются на тошноту, рвоту и повышенную температуру, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

У некоторых туристов первые признаки отравления появились уже через несколько дней после заселения, у других — за день или два до вылета домой. Пострадавшие считают, что инфекция могла находиться в воде, еде или общих зонах отеля.

Одна из пострадавших рассказала, что ей, супругу и ребенку пришлось обращаться в страховую компанию. За медицинская помощь запросили около 30 долларов на человека, передает Life.ru.

По словам гостей, администрация курорта отказалась признавать массовую вспышку отравления. Они объяснили недомогание сменой климата.

Стоимость недельного проживания в Xanadu Makadi Bay начинается от 130 тысяч рублей. После сообщений о ротавирусе многие россияне, у которых был запланирован отдых на курорте, рассматривают отмену поездки или смену места проживания.

Официальной информации по поводу этой ситуации не поступало.

