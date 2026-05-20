Пожар произошел на рынке на севере Москвы

Торговые ряды загорелись на рынке «Левша» на Новосходненском шоссе в Москве.

Об этом в среду, 20 мая, сообщил представитель экстренных служб.

— Поступило сообщение о пожаре в торговых рядах рынка «Левша» по адресу: Новосходненское шоссе, 166, — передает слова собеседника РИА Новости.

На момент публикации материала нет информации о пострадавших.

Ранее пожар произошел в здании возле Измайловского кремля на востоке Москвы. В строении, где в то время проходил квест, находились люди. Сначала они подумали, что это часть игры, но затем их эвакуировали. Пожар удалось потушить. Огонь успел распространиться примерно на три тысячи квадратных метров. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».