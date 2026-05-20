В Курской области изъяли 15 кг наркотиков

Курские силовики пресекли поставка крупной оптовой партии наркотических средств на территорию региона. При въезде в Курскую область полицейские остановили автомобиль Мерседес под управлением 23-летнего курянина.

© Курские новости

В ходе осмотра был обнаружен мешок, внутри которого находилось 4 кг гашиша. Дома у задержанного изъяли ещё 11 видов растительных и синтетических наркотиков. В общей сложности стражи порядка нашли 15 килограммов «запрещенки», готовой для дальнейшего сбыта.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Судом он заключен под стражу, ему грозит от 10 до 20 лет колонии.