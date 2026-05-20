Мужчина пострадал при попадании обломков БПЛА в 24-этажный дом

В Ростове-на-Дону в результате попадания обломков беспилотника в 24-этажный, не введенный в эксплуатацию дом пострадал мужчина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в среду.

Слюсарь отметил, что пострадавший мужчина получил ранение средней тяжести, его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь в больнице.

Также, по данным главы региона, БПЛА были уничтожены в четырех районах области – Семикаракорском, Зерноградском, Миллеровском и Сальском, в Ростове-на-Дону и городе Каменск-Шахтинский.

Отражение воздушной атаки продолжается, на территории региона объявлена беспилотная опасность.