Мужчину арестовали на 15 суток за отказ предъявлять документы в Шереметьеве

Таганский районный суд Москвы арестовал на 15 суток Бардвила Висама Али, который отказался предъявлять документы, удостоверяющие личность, сотрудникам полиции в аэропорту Шереметьево.

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Суд признал Бардвила виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Инцидент произошел 14 мая. Мужчина также пытался скрыться от правоохранителей, но его задержали. Других подробностей не приводится.

18 мая мужчина по фамилии Хайруллин нарушил общественный порядок в центре Москвы. Это заметили сотрудники полиции и потребовали прекратить противоправные действия. Мужчина достал нож и ранил одного из них. Злоумышленника удалось задержать, в его отношении завели уголовное дело. Суд арестовал фигуранта.