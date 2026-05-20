В Таганроге проверят информацию о массовом отравлении собак

Полицейские Таганрога Ростовской области организовали проверку после обращений местных жителей о массовом отравлении собак в городской роще.

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

"Полиция Таганрога проводит проверку по факту массового отравления собак. В отдел полиции №3 Управления МВД России по городу Таганрогу поступили обращения от местных жителей. Граждане сообщают о случаях жестокого обращения с животными и гибели нескольких собак в роще. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что по итогам проверки примут решение с учетом ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).