Мужчину, присвоившего себе машину погибшего участника СВО, осудили на два года
Гагаринский районный суд столицы вынес приговор мужчине, который присвоил себе автомобиль «Субару Форестер» погибшего участника специальной военной операции на Украине. Фигуранту дали два года колонии.
Об этом в среду, 20 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Житель столицы осужден за присвоение автомобиля погибшего участника СВО, — рассказала Нефедова.
С зарплаты обвиняемого также будет удержано 15 процентов в доход государства. Мужчину обязали выплатить родственникам потерпевшего свыше 600 тысяч рублей.
Злоумышленник в 2022-м году заключил устный договор с жителем столицы об оказании услуг по ремонту его машины. Впоследствии москвич ушел на фронт и погиб. Фигурант воспользовался тем, что автомобиль никто не забирает, разобрал его и продал некоторые запчасти. Впоследствии его уличили в преступлении и завели уголовное дело. В октябре прошлого года материалы направили на рассмотрение в суд.