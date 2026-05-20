Вышедшие из бара подростки до полусмерти избили россиян

В Нижнем Новгороде подростки, вышедшие из бара «Хали-Гали» на улице Циолковского, до полусмерти избили двух мужчин, которые проходили мимо. Об этом стало известно Telegram-каналу Ni Mash.

По сведениям российского издания, несовершеннолетние повалили горожан на землю и отпинали ногами. Пострадавших увезли в больницу с черепно-мозговыми травмами, переломами челюстей и ушибами. Одному из них предстоит операция.

Сотрудники полиции пока не смогли поймать всех несовершеннолетних нападавших, задержан один юноша. Он уверяет, что его компания набросилась на мужчин, поскольку те некрасиво себя повели.

Ранее школьники в масках камнем разбили лицо жителю Новосибирской области. Россиянин попытался поговорить с несовершеннолетними, поскольку те разожгли костер в овраге в СНТ.