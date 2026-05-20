Пенсионер из Смоленска три недели общался с мошенниками и лишился 10 млн рублей

В Смоленске 74-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников, которые в течение трех недель выманивали у него деньги. Об этом сообщает УМВД России по Смоленской области.

Всё началось со звонка в мессенджере. Неизвестный предложил пенсионеру зарегистрироваться в домовом чате и попросил продиктовать код, поступивший в смс-сообщении. Сразу после этого позвонил другой человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что пенсионер назвал мошенникам код от личного кабинета на портале «Госуслуги», теперь его аккаунт взломан, а злоумышленники пытаются завладеть его сбережениями.

Три недели пенсионер следовал инструкциям неизвестных. Он переводил деньги через банкоматы со своих счетов на чужие, а также трижды лично передавал крупные суммы курьерам. В общей сложности мужчина лишился 10 млн рублей. возбуждено уголовное дело.