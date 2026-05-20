Суд арестовал мужчину, ранившего ножом полицейского в центре столицы

Мещанский районный суд арестовал Артура Хайруллина, который ранил ножом полицейского в Рязанском переулке в Москве.

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Мещанский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июля 2026 года в отношении Хайруллина Артура, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Инцидент произошел днем 18 мая. Тогда мужчина нарушал общественный порядок в городе. Его увидели силовики и сделали ему замечание. Хайруллин неадекватно отреагировал на требование полицейских, достал нож и начал им угрожать.

До этого другой мужчина вел себя неадекватно в букмекерской конторе в Коломне. Сотрудники организации вызвали наряд полиции. Мужчина ударил одного из правоохранителей по затылку, а потом начал душить второго полицейского. Позднее его удалось задержать. Суд приговорил обвиняемого к 2,5 года колонии.