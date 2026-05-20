Липчанин обокрал жену на десятки тысяч в пылу семейной ссоры

В Липецке полицейские возбудили уголовное дело против 41-летнего местного жителя за кражу у собственной супруги после семейной ссоры.

© Новости Липецка

В ноябре прошлого года супруги серьёзно поругались. Мужчина решил уйти из квартиры. Собирая свои вещи, он прихватил с собой золотое кольцо, сотовый телефон и лазерный дальномер, принадлежавшие жене. Общий ущерб составил 72 400 рублей.

Украшение он сдал в ломбард, где за него дали 30 тысяч рублей. Телефон и дальномер полицейские успели изъять ещё в ходе разбирательств.

Теперь разгневанный супруг стал фигурантом уголовного дела о краже с причинением значительного ущерба. Эта статья предусматривает наказание от штрафа до 200 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

Сейчас мужчине запрещено покидать пределы города: он под подпиской о невыезде.