Двое подростков, пострадавших при обрушении в Севастополе, попали в реанимацию

Двое из пострадавших при обрушении балкона в Севастополе подростков находятся в реанимации.

Об этом в среду, 20 мая, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Самое большое переживание сейчас — за двух наших школьников, которые находятся в реанимации. Им оказывают всю необходимую помощь наши врачи; кроме того, больница на связи с нашими федеральными медицинскими центрами в режиме телемедицины, — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев заверил, что сейчас медики делают все, чтобы стабилизировать состояние ребят как можно скорее.

Всего травмы в результате произошедшего получили девять детей. Развожаев отметил, что будет проведено расследование всех обстоятельств и будут приняты все меры. Позже по факту обрушения балкона в качинском общеобразовательном учреждении в Севастополе возбудили уголовное дело.