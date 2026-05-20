Суд в Москве конфисковал три компании бизнесмена Задворного

Арбитражный суд Москвы конфисковал промысловые компании «Мурмансельдь 2», «Рыболовецкий колхоз «Заря», а также «Компанию Андромеда», которые контролировал бизнесмен Юрий Задворный.

Об этом в среду, 20 мая, сообщил корреспондент из зала суда.

— Суд обратил в доход государства принадлежащие ответчикам-физлицам промысловые компании — АО «Мурмансельдь 2» и его дочернее ООО «Рыболовецкий колхоз «Заря», а также ООО «Компания Андромеда», — передает РИА Новости со ссылкой на журналиста.

По решению инстанции с владельцев организаций взыскали около 43,1 миллиарда рублей ущерба. Чтобы его возместить и было принято решение о конфискации компаний.

Все началось с того, что Генпрокуратура выяснила, что организации находятся под контролем иностранного инвестора. По закону этим компаниям запрещено добывать водные биоресурсы и вести деятельность, имеющую для РФ стратегическое значение. Сотрудники ведомства подали иски, в том числе и к Федеральному агентству по рыболовству. По данным Генпрокуратуры, ответчики незаконно добывали ресурсы в РФ с 2019 по 2025 год и этим причинили ущерб государству.