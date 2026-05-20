СМИ: Девочка покончила с собой в школе под Иркутском из-за многолетней травли

Ученица средней школы в городе Зима Иркутской области покончила с собой прямо на территории учебного заведения. Предварительно, причиной такого шага стал многолетний буллинг со стороны одноклассников. Об этом сообщил местный портал «ИрСити» со ссылкой на осведомленный источник.

Девочка, по некоторым сведениям, неоднократно обращалась за помощью к педагогам, однако учителя якобы ограничивались формальными беседами, не предпринимая реальных мер для пресечения травли.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Идет следствие, допрашивается окружение подростка, — говорится в материале.

Недавно в поселке Мирный Самарской области две несовершеннолетние девочки покончили с собой. Однако, по данным регионального Министерства образования, информация о каких-либо конфликтах или проявлениях буллинга в отношении погибших не подтвердилась.