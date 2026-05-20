В Иванове задержали мужчину с крупной партией амфетамина

В Иванове задержали 41-летнего мужчину с крупной партией наркотика.

Оперативники регионального УМВД провели оперативно-розыскные мероприятия и остановили автомобиль, на котором передвигался фигурант. Во время осмотра машины полицейские обнаружили и изъяли запрещенное вещество – амфетамин. По данным правоохранителей, изъятое относится к крупному размеру.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и перевозке наркотиков. На время следствия мужчина помещен в изолятор временного содержания.