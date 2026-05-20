Дети из Мурманской области нашли 350 тысяч рублей в пакете и отнесли их в полицию

Девятилетний Рома Тимонин из города Полярные Зори в Мурманской области во время прогулки наткнулся на пакет с 350 тысячами рублей, после чего, по совету матери, отнес их в полицию. За такой поступок мальчику вручили грамоту. Об этом в среду, 20 мая, рассказали в городской администрации.

Необычную находку Рома сделал, когда гулял по городу с другом Егором Гловым. Дети заметили полиэтиленовый пакет на дороге, а внутри него оказался конверт с крупной суммой денег.

— Когда мы увидели деньги, я растерялся. Это были пятитысячные купюры, столько денег я никогда раньше не держал в своих руках. Рядом никого не было, и мы не знали, что делать. Но я вспомнил слова родителей, что у каждой вещи есть хозяин. Я позвонил маме и рассказал о находке, — поделился мальчик.

Мама призвала ребят отнести деньги в полицию, и они последовали ее совету. Правоохранители быстро нашли настоящего владельца и вернули ему деньги. Администрация опубликовала фотографию ребят с грамотами в руках, которые им вручили в качестве благодарности за «гражданскую сознательность, честность и ответственность».

Однако бывают и обратные ситуации. Ранее 62-летний москвич нашел на улице потерянный пакет с 1,6 миллиона рублей. Он не стал сообщать о находке в полицию и забрал деньги себе. Владелец средств обратился в правоохранительные органы, и мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Москвичу грозит до 10 лет колонии.