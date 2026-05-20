У задержанных за крышевание "порноофисов" на Украине изъяли элитные машины

Элитный автопарк из шести автомобилей, швейцарские часы и более $500 тыс. наличными изъяли во время обысков у руководителей территориальных подразделений полиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей Украины, которые крышевали "порноофисы". Об этом сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко.

© Национальная полиция Украины

"Во время обысков у высших должностных лиц Нацполиции изъят элитный автопарк из 6 автомобилей, 5 швейцарских часов, огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны, а также наличные в различных валютах на общую сумму более 22,6 млн гривен (около $512 тыс. - прим. ТАСС)", - написал он в своем Telegram-канале.

Генпрокурор Украины отметил, что сейчас по этому делу задержаны пять человек, им предъявлены обвинения.

Ранее Кравченко сообщил, что руководство территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях Украины крышевало помещения, в которых снимали порнографию. Они должны были не принимать мер реагирования, не документировать правонарушения, не прекращать незаконную деятельность и заранее предупреждать о возможных проверках, за что каждый месяц получали по $20 тыс. Посредником в схеме был водитель одного из заместителей МВД.

Также Служба безопасности Украины отметила, что фигуранты занимались крышеванием деятельности моделей на интернет-платформах с откровенным контентом. В числе задержанных - начальник Главного управления Нацполициии (ГУНП) Ивано-Франковской области и его заместитель, первый заместитель начальника ГУНП Тернопольской области, заместитель начальника ГУНП Житомирской области, водитель автопарка "Центр обслуживания подразделений МВД".