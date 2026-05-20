Мужчину, душившего полицейского в Подмосковье, осудили

Железнодорожный городской суд вынес вердикт по делу мужчины по фамилии Дьяков, который применил насилие к сотруднику полиции. Он душил правоохранителя, а также выкручивал ему пальцы.

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Дьякова И.В. виновным и назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

По данным следствия, мужчина был пьян, когда напал на полицейского. После того как фигурант совершил противоправные действия его задержали.

Ранее жительница Наро-Фоминска вызвала полицию на мужчину, который распивал алкоголь и нарушал тишину. Когда на место прибыли силовики, злоумышленник ударил одного из них в голову. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 года колонии.