Появились подробности гибели двух мужчин на лодке в Красноярском крае

Двое мужчин в Красноярском крае умерли, утонув в реке Большая Кеть. Они выпали из лодки во время прогулки. Изначально сообщалось, что красноярцы погибли из-за паводков после того, как их судно унесло в водоем.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

— Сегодня в реке Большая Кеть вниз по течению от деревни Тархова в кустах возле лодки обнаружены два тела мужчин. Обстоятельства гибели людей выясняют правоохранительные органы, — передает сообщение краевого управления ведомства ТАСС.

Трое рыбаков, которые попали в шторм на Волге, в конце апреля утонули после того, как их лодка перевернулась. Тело одного из них нашли в тот же день на берегу Волги. Среди погибших оказался топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер.