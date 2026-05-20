Двое мужчин погибли в результате паводка в Красноярском крае

Двое мужчин погибли после того, как их унесло в бурную реку на фоне паводка в Красноярском крае. Об этом в среду, 20 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По информации авторов материала, инцидент произошел на реке Большая Кеть в районе деревни Тархово Енисейского округа. На борту моторной лодки находилось двое мужчин в возрасте 54 и 64 лет.

— На место вызвали экстренные службы. Спасатели двигались вниз по течению и через несколько километров обнаружили тела погибших, — говорится в публикации.

Подъем уровня воды в регионе зафиксировали на реках Кеть, Чулым, Мура, Сым и Енисей. На территории Красноярского края затоплено 176 участков и 14 дорог, передает Shot.

В марте масштабные наводнения произошли в нескольких российских регионах после обильных ливней. Сильнее всего пострадали республики Северного Кавказа, в особенности Дагестан. В Чечне был введен режим ЧС, а в Ингушетии — режим повышенной готовности. Какие еще регионы пострадали от паводков и к чему это привело — в материале «Вечерней Москвы».