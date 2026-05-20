В Армавире начали эвакуацию жителей из-за угрозы подтопления
Из-за сильных осадков уровень воды в реках Кубань и Уруп значительно повысился и появилась угроза подтопления в Армавире. Как сообщили в пресс-службе администрации города, жителей с территорий у берегов этих рек эвакуируют.
Об эвакуации стало известно около 14 часов 20 мая. По данным специалистов, около Невинномысска сейчас идет аварийный сброс воды из водохранилища, поэтому уровень рек растет быстро. Пик ожидается к 17 часам.
"По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о начале эвакуации жителей из зон возможного подтопления с 16:00 сегодняшнего дня. В эти территории входят Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников и СНТ "Химик", "Строитель" и "Заречное", - отметили в пресс-службе мэрии Армавира.
Жителей зон, которые подлежат эвакуации, просят быстро собрать ценные вещи и документы, и поднять на верхние этажи, а также не поддаваться панике. На время уехать из своих домов предлагают к родственникам в безопасных городах, либо в специальные эвакуационные пункты. Два таких пункта будут открыты с 15 часов в здании школы №7 и в сельском клубе Красной Поляны.
В настоящее время на реках организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды. Ситуация остается динамичной, и уровень воды может поменяться в любую сторону.