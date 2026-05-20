В Приморье воспитательницу осудили за ожоги глаз у детей

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор воспитательнице детского сада, по вине которой пять воспитанников получили термические ожоги роговицы глаз. Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края, женщина признана виновной по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»). Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, а также запретил заниматься воспитательно-педагогической деятельностью сроком на один год. Приговор уже вступил в законную силу.

Трагедия произошла в феврале 2025 года. Установлено, что воспитательница, достоверно зная, что использование бактерицидного медицинского облучателя в присутствии людей строго запрещено, нарушила инструкцию. Она включила опасный прибор в помещении группы, после чего оставила малолетних воспитанников без присмотра. В результате дети получили серьёзные ожоги глаз, повредившие роговицу.

Инцидент вызвал широкий резонанс среди родителей и общественности Владивостока. Пострадавшие дети нуждались в медицинской помощи и длительном лечении. Следствие и суд пришли к выводу, что воспитательница действовала умышленно, игнорируя элементарные правила безопасности, что и привело к травмированию детей. Её халатность была признана уголовным преступлением.

Приговор, хоть и не предусматривает реального лишения свободы, является суровым предупреждением для всех работников дошкольных учреждений. Суд также лишил осуждённую права работать с детьми. В Приморье это не первый случай, когда халатность воспитателей приводит к трагедии, но данный инцидент стал одним из самых резонансных, подчеркнув необходимость неукоснительного соблюдения инструкций по эксплуатации потенциально опасного оборудования в детских садах.

