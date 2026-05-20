Задушил, привязал шлакоблок и утопил: на Урале в реке нашли труп женщины

В Челябинской области раскрыли жестокое убийство женщины, тело которой обнаружили в реке Урал с привязанным бетонным шлакоблоком.

Как сообщили в полиции Южного Урала, тревогу забили жители Магнитогорска, отдыхавшие возле посёлка Гранитный. Они заметили в воде бесхозные вещи и сообщили об этом правоохранителям.

Прибывшие на место полицейские и следователи обнаружили тело женщины. К нему металлической цепью был прикреплён шлакоблок.

Личность погибшей быстро установили – ею оказалась 42-летняя жительница деревни Куватово в Башкортостане. С конца прошлого года женщина числилась пропавшей без вести. По словам её мужа, она уехала отвезти сына в больницу и не вернулась.

Оперативники выяснили круг общения погибшей и вышли на 54-летнего безработного мужчину, который встречался с ней незадолго до исчезновения.

Следком возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и отправили под стражу.

На допросе мужчина признался, что 10 ноября между ним и женщиной произошёл конфликт на почве ревности прямо в автомобиле. По его словам, он задушил знакомую, а затем попытался скрыть следы преступления – обвязал тело цепью, прикрепил к нему бетонный шлакоблок и сбросил в реку.

Как пишет издание Kursdela.biz, расследование продолжается.