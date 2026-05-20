Пассажир упал на рельсы на центральном участке Замоскворецкой линии метро

Человек упал на пути на центральном участке Замоскворецкой линии метро.

Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На центральном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в Telegram-канале столичного ведомства.

Ранее мужчина упал на рельсы на станции метро «Краснопресненская». Его подняли на платформу. Пассажир серьезно не пострадал. Кроме того, похожий инцидент происходил на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В связи с этим были временно увеличены интервалы движения.