Двух российский заключенных ждет новый срок за криминальную идеологию

В республике Коми завели уголовное дело о создании экстремистской организации в исправительной колонии № 25. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, два многократно судимых уроженца Центральной Азии и Закавказья осужденных на 20 и 10 лет активно пропагандировали среди заключенных криминальную идеологию. Также они подбивали других заключенных к дезорганизации деятельности колонии, неповиновению и мешали сотрудникам колонии выполнять служебные обязанности и злостно нарушали установленный режим отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет, отсидевший 20 лет, установил свои «порядки» в СИЗО Забайкалья.