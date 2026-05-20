Убийцу двух женщин поймали в США спустя 40 лет благодаря жвачке

В американском штате Вашингтон 68-летнего Митчелла Гаффа приговорили к пожизненному заключению за изнасилование двух женщин и расправу над ними. Полиции удалось поймать мужчину благодаря жвачке. Об этом сообщает CBS News.

Мужчину впервые задержали в 1979 году. Тогда он напал на 29-летнюю женщину и попытался ее связать, но той удалось сбежать. Преступник получил условный срок, однако снова был арестован в 1984 году. Он проник в чужой дом и изнасиловал двух сестер-подростков. Гаффа приговорили к 21 году лишения свободы.

В 1984 году неизвестный изнасиловал и убил женщину. Дело оставалось нераскрытым до 2024 года. Тогда следователь пришла в дом Гаффа и под видом опроса о вкусе жвачки попросила его попробовать несколько резинок. Позже она отнесла их судмедэкспертам. ДНК мужчины совпала с ДНК, обнаруженной на проводе, который использовался в преступлении.

Таким образом, полиция установила его причастность к убийству 1984 года, говорится в материале.

